Przegląd prasy 6.07.2024 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Open'er Festival 2024 w Gdyni, jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń muzycznych roku, przyciągnęło nie tylko tłumy fanów, ale i plejadę znanych osobistości ze świata rozrywki. Festiwal, który odbywa się na lotnisku Gdynia-Kosakowo, znany jest z niepowtarzalnej atmosfery i wyjątkowego line-upu, łączącego międzynarodowe gwiazdy z polskimi artystami. Wśród obecnych na festiwalu celebrytów znaleźli się m.in. Julia Wieniawa, Maffashion oraz Kuba Wojewódzki, co tylko podniosło rangę tego muzycznego święta.

Szpital w Lesznie znajduje się pod pieczą marszałka, który w maju zapowiedział, że być może dojdzie do wyburzenia dotychczasowych szpitalnych budynków, a w to miejsce postawi się nowy kompleks. O szczegóły kosztownego przedsięwzięcia pytał się radny sejmiku Wojciech Firlej. Samorządowiec chciał poznać terminy i koszt budowy nowego szpitala w Lesznie. Co usłyszał w odpowiedzi?

Przebudowa ulicy Niepodległości w centrum Leszna miała zakończyć się w czerwcu. Kończy się pierwszy tydzień lipca, a drogowcy nie zeszli z placu budowy. W kolejce czeka ulica Królowej Jadwigi, Krótka i Waleriana Wróblewskiego. Drogowe inwestycje samorząd zaplanował nieopodal nowej galerii handlowej Starówka.