Przegląd prasy Leszno 11.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu Estkowskiego i alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie. We wtorek 10 października 2023 przed 18.00 doszło do wypadku na tym ruchliwym skrzyżowaniu. Jedna z kierujących wjechała na krzyżówkę na czerwonym świetle doprowadzając do zderzenia z dwoma pojazdami. Powstały duże utrudnienia w ruchu.

Bank Żywności w Lesznie rozpoczął akcję sprzedaży tych artykułów, które były już wcześniej wykorzystywane na cmentarzach. Zostały zebrane, oczyszczone, a znicze uzupełnione nowymi wkładami. To oszczędność środowiska, oszczędność dla mieszkańców, a dla Banku Żywności szansa na zdobycie pieniędzy na remonty samochodów. Akcja potrwa do 11 października w Lesznie.

Jeden z liderów Trzeciej Drogi – Władysław Kosiniak - Kamysz przyjechał we wtorek do Leszna. Przewodniczący PSL zapewniał, że Szymon Hołownia wygrał poniedziałkową debatę w TVP i odniósł się między innymi do informacji o podaniu się do dymisji polskich generałów.