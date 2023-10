Przegląd prasy Leszno 12.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, ale trzeba iść do wyborów - tak Koalicja Obywatelska w Lesznie podsumowała dziś tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Zdaniem jej lokalnych liderów kluczowa będzie frekwencja przy urnach w niedzielę 15 października 2023.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Prasówka 12.10 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu Estkowskiego i alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie. We wtorek 10 października 2023 przed 18.00 doszło do wypadku na tym ruchliwym skrzyżowaniu. Jedna z kierujących wjechała na krzyżówkę na czerwonym świetle doprowadzając do zderzenia z dwoma pojazdami. Powstały duże utrudnienia w ruchu.