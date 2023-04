Przegląd prasy Leszno 14.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia świat obiegła zatrważająca informacja: w lesie nieopodal Katynia niemieccy żołnierze natknęli się na masowe groby. Sytuacja z miejsca stała się napięta, a informacja ta posłużyła do misternej rozgrywki politycznej pomiędzy nazistowskimi Niemcami a Sowietami. Rząd polski również nie pozostał w tej sprawie bezczynny – chodziło wszak o zbrodnie dokonane na polskich oficerach i inteligencji… Sprawa masowych mogił przyciągnęła uwagę samego Adolfa Hitlera, a na miejscu szybko pojawili się zakonspirowani agenci AK.

W środę - 12 kwietnia 2023 roku, dzielnicowi z Leszna zatrzymali złodzieja wiertarki w jednym z leszczyńskich marketów. Podczas zatrzymania okazało się, że 43-latek miał założone nowe markowe buty sportowe, które ukradł chwilę wcześniej w sklepie obuwniczym. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Na cmentarzach kradną prawie wszystko - wiązanki kwiatów, znicze i wkłady do zniczy. Dodatkowo są to kradzieże praktycznie bezkarne, bo trudno "cmentarną hienę" złapać na gorącym uczynku. A na cmentarzach zadrzewionych - jak ten przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie, to nawet monitoring nie pomoże ukrócić plagę kradzieży.

Groźny wypadek w powiecie leszczyńskim. We wsi Radomyśl w środę 12 kwietnia 2023 po godzinie 18.00 doszło do czołowego zdarzenia dwóch pojazdów. Wśród pasażerów jest trójka dzieci. Na miejsce skierowano dwie karetki i leci śmigłowiec LPR.

Główna ulica w popularnym i obleganym latem letnisku w Boszkowie nad jeziorem Dominickim jest w przebudowie. Na sporej jej części leży już asfalt, a na pozostałych odcinkach toczą się prace. Czy drogowcy zdążą do sezonu letniego i jakie zmiany czekają na kierowców? Będzie ich naprawdę sporo.