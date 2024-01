Przegląd prasy Leszno 15.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

17 stycznia Leszno będzie świętowało 104. rocznicę powrotu do Macierzy. W 2024 roku kalendarz miejskich imprez z tą ważną dla Leszna rocznicą, rozłożono na kilka dni. Jedna z zaplanowanych imprez miała miejsce w Trapezie i była skierowana do najmłodszych mieszkańców. W świeżo zmodernizowanej hali sportowej ustawiono 10 ogromnych dmuchańców. „Mamy pięknie wyremontowany obiekt z ogromnym potencjałem, który trzeba wykorzystać" mówił prezydent Leszna Łukasz Borowiak. W Trapezie 104. rocznicę powrotu Leszna do Polski, świętowało kilka tysięcy rodzin.

Temat zakładu przetwarzającego ogromne ilości wieprzowych jelit na heparynę, pojawił się podczas sesji rady gminy Lipno w grudniu 2023. Wtedy jeden z mieszkańców Targowiska, wsi w której miał stanąć zakład, pytał się wójta gminy Lipno, dlaczego wydano zgodę o warunkach zabudowy? „Według mnie troszkę pośpiesznie wydano, nie wiem czy są terminy, że już w tych dniach trzeba dać odpowiedź. Jeszcze w 2008 całą heparynę na świecie produkowano w Chinach. Po co to zmieniać? Chiński rząd ogłosił raport, kto najbardziej truje, i heparyna była na pierwszym miejscu" mówił mieszkaniec Targowiska. Co ciekawe, ta „inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu, jako wymagająca uzyskania decyzji środowiskowej" wyjaśnił Łukasz Litka, wójt gminy Lipno. W kilka dni później, dyskusja o zakładzie przeniosła się z sali obrad do Targowiska i uczestniczyli w niej udział mieszkańcy gminy Lipno.