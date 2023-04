Przegląd prasy Leszno 16.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych, czyli popularna ,,kolejówka'' w Lesznie świętowała dziś 60-lecie. Była to okazja do spotkań absolwentów, pracowników, wspomnień i podziękowań. Przez lata kolejowa kiedyś szkoła, zmieniała swój profil, ale pozostaje wierna kolejowym tradycjom do dziś.

Spacerując po Lesznie widzimy zmiany w miejskiej tkance - nowe budynki, wyremontowane elewacje kamienic i zmodernizowane ulice. Nie wszystkich zadawala tempo, w którym miasto rozwija się. W naszej galerii zdjęć prezentujemy Leszno z przełomu lat 80/90 gdy było dumną stolica województwa. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Mariana Poprawskiego, wieloletniego szefa służb drogowych w Lesznie.