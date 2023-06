Przegląd prasy Leszno 16.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 18 w Lesznie zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy. Przez cały czwartek - 15 czerwca 2023 roku w przedszkolu miał miejsce piknik dla dzieci i rodziców pod hasłem "Kiedy będę dorosły". Maluchy i przedszkolanki przygotowały moc atrakcji, wśród których dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy taneczne.

Od czwartkowego ranka 15 czerwca 2023 na osiedlu Zamenhofa w Lesznie trwa zleceniona przez miasto wycinka drzew obok bloków. Zdaniem urzędników stwarzały one zagrożenie, a w ich miejscu planowane są nowe miejsca postojowe.

W środę 14 czerwca 2023 w godzinach popołudniowych doszło do wypadku w okolicach skrzyżowania Alei Konstytucji 3 Maja i Okrężnej. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W jednym z nich jechało 9-letnie dziecko. To właśnie ono odniosło obrażenia i zostało zabrane do szpitala.