Przegląd prasy Leszno 2.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Prasówka Leszno 2.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trwa XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Po raz kolejny młodzi spotykają się na Polach Lednickich pod Gnieznem. – Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zawołanie na Pola Lednickie, by ponownie wybrać na nich Chrystusa. Tym razem to zawołanie szczególne, bowiem słyszymy „Wracaj do domu!”. Kto z nas nie usłyszał tego, choć raz w swoim życiu, wypowiadanego z troską przez rodziców – pyta o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz XXVIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych.