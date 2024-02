Przegląd prasy Leszno 20.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Ku uciesze fanów sportów zimowych, sezon narciarski wciąż trwa. Jazda na nartach nie należy jednak do najtańszych – warto więc szukać oszczędności, nie rezygnując przy tym z dobrej zabawy. Okazuje się, że to właśnie Polska – spośród wszystkich krajów na świecie – skrywa ośrodek, w którym wyszalejecie się nie za miliony. O którym miejscu mowa?

Urząd miasta ogłosił konkurs z nagrodami. Skierowany jest do osób, które złożą w Urzędzie Skarbowym w Lesznie PIT z leszczyńskim adresem zamieszkania. Ale to nie wszystko, bo trzeba wypełnić formularz, w którym urzędnicy pytają się o to, jak rozwijasz skrzydła w Lesznie? Zgłoszenia do konkursu ruszyły 15 lutego i potrwają do 17 maja 2024.

Od 1 kwietnia 2024 roku zwiększy się wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kto musi ją zapłacić? Ile wyniesie w II kwartale?

Blisko 950 ton mieszaniny piasku i soli - o połowę więcej niż sezon wcześniej - zostało wykorzystanych tej zimy do utrzymania przejezdności dróg zarządzanych przez powiat leszczyński.