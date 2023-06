Przegląd prasy Leszno 24.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Seriale telewizyjne do których Ilona Łepkowska napisała scenariusze co wieczór ściągały przed telewizory po 12 milionów widzów. Mowa o Ilonie Łepkowskiej, która spotkała się ze swoimi fanami w piątek - 23 czerwca 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.

Sklep zielarski, zakłady zegarmistrzowskie, kawiarnia czy usługi szewskie - te firmy nie są największe w Lesznie, ale mają ogromną zaletę. Biznesy prowadzą wielopokoleniowe rodziny, które lubią swoją pracę i znają klientów. Jest jeszcze coś co łączy te niewielkie biznesy - chodzi o ojców, którzy wspierają dzieci. Tak wygląda Dzień Ojca 2023 w Lesznie.

Prasówka 24.06 Leszno: pozostałe wydarzenia

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.