Przegląd prasy Leszno 26.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Zamiast baru ,,Głodny Polak" mamy Rawiczu bistro ,,Nasyceni Nakarmieni'', wszystko to za sprawą gwiazdy TVN, Magdy Gessler. Restauratorka prowadząca kilka dobrze prosperujących lokali doradza innym, co mają zrobić, aby ich biznesy przynosiły dochód. Wcześniej Gessler między innymi rekomendowała do przewodnika „151 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce" restaurację „Pocztówka z Wakacji" w Lesznie.