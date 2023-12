Przegląd prasy Leszno 29.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.12, w Lesznie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lodowisko w Lesznie oblężone między świętami a końcem roku. Darmowy wstęp dla dzieci dodatkowym magnesem”?

Prasówka Leszno 29.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lodowisko w Lesznie oblężone między świętami a końcem roku. Darmowy wstęp dla dzieci dodatkowym magnesem Ogromne zainteresowanie oferta krytego lodowiska w Lesznie. W okresie między świętami a Nowym Rokiem wejście dla dzieci i młodzieży przez część dnia jest zupełnie darmowe, a nawet wieczorami przy biletowanych wejściówkach lepiej zrobić wcześniejszą rezerwację.

📢 Darmowe gry w PS Plus na styczeń 2024 oficjalnie. Mocna oferta w nowym roku! Co pojawi się w ramach PS Plus Essential? Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na styczeń 2024 zostały już oficjalnie ogłoszone. Abonenci wkrótce będą mogli przypisać do swoich biblioteki trzy świetne pozycje, w tym jeden głośny hit. Dodano również coś dla fanów strzelanek. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w styczniu nowego roku i od kiedy będzie można przypisać nowe gry do swojego konta.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

Prasówka 29.12 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gorąco w sprawie remontu basenu Akwawit w Lesznie. Wątpliwości i obawy ma więcej osób Po konferencji prasowej członków Polski 2050, w czasie czwartkowej sesji Rady Miejskiej Leszna 28 grudnia 2023, rozgorzała gorąca dyskusja w tej sprawie. Podobne obawy do Polski 2050 mają też radni opozycji w Radzie Miasta. Prezydent Leszna uważa, że nie ma żadnych podstaw do tego, by nie podpisać umowy z wyłonioną w przetargu firmą, choć nie jest w stanie zagwarantować finalnego kosztu reanimacji pływalni.

📢 Horoskop partnerski na 2024 rok. Jednych czeka wielkie uczucie, innych miłosne przygody. Zobacz, co się będzie działo w kolejnych miesiącach Horoskop partnerski ukazuje przyszłość poszczególnych znaków zodiaku w zakresie życia uczuciowego. Nadchodzący rok zapowiada ogromne zmiany, choć nie zawsze oznacza to rozstania, ale w przypadku niektórych wejście w nową relację bądź utrwalenie tej już istniejącej. Sprawdź, co mówią zbliżające się układy planet. 📢 Zamek w Gołuchowie. Zobacz, gdzie kręcili zdjęcia do najnowszego filmu "Akademia Pana Kleksa". Bajeczna sceneria Czeka nas długo oczekiwana premiera. Chodzi o nową ekranizację kultowego filmu "Akademia Pana Kleksa". Na ekranie zobaczymy uwspółcześnioną wersję dzieła Jana Brzechwy, w której wystąpiło wiele gwiazd. Na uwagę zasługują również wyjątkowe plenery, szczególne wrażenie robi Zamek w Gołuchowie, w którym zrealizowano liczne zdjęcia. Nie każdy wie, że nakręcono tu kilka scen z filmu "Akademia Pana Kleksa" z 1983!

📢 Lepiej zburzyć basen Akwawit w Lesznie i budować od nowa – uważają przedstawiciele Polski 2050 WIDEO Trzeba poważnie rozważyć sens modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie – uważają przedstawiciele PL2050 w Lesznie. 28 grudnia 2023 zorganizowali konferencję prasową, w trakcie której przedstawili swoje wątpliwości dotyczące inwestycji. Obawiają się znacznego wzrostu kosztów i proponują zburzenie nieczynnego basenu i budowy w tym miejscu nowego obiektu. 📢 Agata Sobczyk z Polski 2050 została powołana na stanowisko wojewody wielkopolskiego To już pewne! Agata Sobczyk z Polski 2050 została powołana na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jednocześnie ze stanowiskiem pożegnał się dotychczasowy wojewoda Michał Zieliński. 📢 Pod Lesznem odkryli pozostałości domu sprzed dwóch tysięcy lat Na niezwykle cenne historycznie znalezisko natrafili archeolodzy na terenie podleszczyńskich Strzyżewic. Pod ziem odnaleźli pozostałości domu mieszkalnego sprzed dwóch tysięcy lat, a także przedmiotów życia codziennego z czasów tak zwanej Kultury Przeworskiej.

📢 Nowym wojewodą wielkopolskim ma zostać Agata Sobczyk z Polski 2050. Zastąpi Michała Zielińskiego z PiS To już właściwie pewne. Nowym wojewodą wielkopolskim ma zostać mianowana Agata Sobczyk, działaczka partii Polska 2050. Wielkopolska jako jedyna nie ma wojewody mianowanego po wyborach parlamentarnych. 📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

