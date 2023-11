Przegląd prasy Leszno 30.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku.

Maja Rutkowski znana wcześniej jako Plich to kobieta wielu twarzy. Na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Żona Rutkowskiego w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury.

Pochodzący z początku. XX wieku budynek wili na rogu Marcinkowskiego i Przemysłowej w Lesznie nie może znaleźć nowego właściciela. Przez lata mieścił się tu urząd i siedziba straży miejskiej. Kamienica jest wpisana do rejestru zabytków i to może odstraszać potencjalnych kupców. Kolejne podejście do sprzedaży już w styczniu 2024. Ile trzeba zapłacić za zbytkową willę w centrum Leszna?