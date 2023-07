Przegląd prasy Leszno 4.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Chcesz zaoszczędzić podczas wakacyjnej wyprawy? Z tych lotnisk w Europie dotrzesz do miasta pieszo, bez zamartwiania się o koszty transportu. Znajdują się bardzo blisko popularnych zabytków i atrakcji, dzięki czemu idealnie nadają się nie tylko na wakacje, ale i weekendowy, a nawet jednodniowy wypad. Gdzie się znajdują?

Dorodna wierzba złamała się i spadła na skwer przy ulicy 17 Stycznia i Andrzejewskiego w Lesznie. Cała korona drzewa runęła na ścieżkę, którą codziennie chodzi wiele osób i spadła zaledwie metr od ławki. To ogromne szczęście, że w tym momencie nikogo tam nie było.

Około stu osób zgłosiło się do już do pracy w komisjach wyborczych w Lesznie w ramach akcji Platformy Obywatelskiej pod hasłem ,,Pilnuję Wyborów''. Dziś w Lesznie na Rynku PO rozdawała ulotki i zorganizowała konferencję prasową w tej sprawie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Urzędnicy z Leszna prowadzą rozmowy z inwestorem galerii Goplana w sprawie zagospodarowania placu przy Wróblewskiego między Arkadią a nową galerią. Samorząd chciałby, by koszty urządzenia okolicy głównego wejścia do nowego centrum handlowego wziął na siebie inwestor.

Kilka dni krócej trwała przerwa w dostawach ciepłej wody do kranów tysięcy mieszkańców Leszna, klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Coroczna przerwa technologiczna miała potrwać do 5 lipca, ale ciepła woda wróciła do kranów już w weekend. Pojawił się jednak problem w dwóch częściach miasta i tam wciąż nie ma ciepłej wody.