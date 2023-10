Przegląd prasy Leszno 4.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Wystarczyło 20 minut i wieczorna nawałnica, która przechodziła we wtorek 3 października 2023 nad Lesznem i okolicami wyrządziła wiele szkół. Silne opady deszczu to tylko część problemu. Większym był porywisty wiatr, który łamał drzewa. Jedno z nich zostało powalone w Zbarzewie, kolejne strażacy usuwali w Lesznie. Na Estkowskiego uszkodzony został samochód. Obok SP13 drzewo zablokowało drogę.

Gumy oporowe to skuteczny przyrząd do ćwiczeń siłowych, a przy tym kompaktowy i niedrogi. Mogą nawet zastąpić hantle i maszyny na siłowni, a na pewno urozmaicić niejeden trening. Poznaj zalety zamkniętych taśm oporowych, znanych jako power band i mini band, co rzeźbienia szczupłej sylwetki. Wypróbuj ćwiczenia z taśmami na zgrabną pupę, kształtne uda i mocny brzuch.