Przegląd prasy Leszno 6.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie trafił kierowca, który w piątek, 2 lutego na ulicach Pleszewa oraz gminy Pleszew i Dobrzyca uciekał przed policją. Jak się okazało za kierownicą skody siedział 14-latek! Na komendę przyprowadziła go... mama

Do końca lutego 2024 zbierane są części do dronów montowanych w Złoczowie w Ukrainie. List skierowany do mieszkańców Leszna z prośbą o pomoc, napisał Ihor Hryńkiw, prezydent Złoczowa. „Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się zebrać elementy niezbędne do zbudowania całego drona lub dronów, i w ten sposób pomóc mieszkańcom Złoczowa" apeluje Urząd Miasta Leszna.

Gdzie podział się płot ogradzający chodnik od torowiska przy ulicy Kasprowicza? Słyszymy od zaniepokojonych mieszkańców tzw. międzytorza w Lesznie. Chodzi o chodnik przy którym biegnie linia kolejowa Leszno-Głogów.

Koncert Michała Bajora odbył się w niedzielę wieczorem 4 lutego 2024 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Artysta przyjechał do Leszna z programem zatytułowanym ,,No, A ja'' nawiązującym do tytułu jego najnowszej płyty. Choć na scenie nie było gwiazd, z którymi nagrał duety, to można było posłuchać ich głosu w podkładach, do których występował Bajor.