Przegląd prasy Leszno 7.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Lesznie

Specjalnie dla Was prezentujemy Leszno z okresu Polski Ludowej, gdy z prowincjonalnego miasta zostało dumną stolica województwa. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia Leszna sprzed i po nominacji na stolicę województwa.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

Prasówka 7.05 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W pasażu na leszczyńskim Zatorzu otwierają nowy sklep skierowany do dziewczyn. To nie wszystko co dzieje się na handlowej mapie Leszna. Bo w samym centrum miasta budują galerię handlową. Jednocześnie w opłakanym stanie jest drobny handel w okolicach rynku.