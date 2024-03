Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.03.2024

Prasówka 1.03 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na marzec 2024 zostały już oficjalnie ogłoszone. Abonenci wkrótce będą mogli przypisać do swoich biblioteki cztery kolejne pozycje z biblioteki PlayStation. Po ogłoszeniu tytułów wśród fanów krążą mieszane opinie, gdyż tytyły mimo, że są dobre, to przeznaczone dla specyficznego odbiorcy. Zobacz, co można znaleźć w PS Plus w marcu 2024 roku i od kiedy można przypisać gry do swojego konta.