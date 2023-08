Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.08.2023

Dwóch nowych zawodników dołączą w sezonie 2023/2024 do lub Futsal Leszno. Są to Daniel Gallego Garcia oraz Jose Restrepo Tangarife z Kolumbii. W zespole zagra również trzech zawodników z Ukrainy, chodzi o. Sponsorem tytularnym klubu nadal będzie firma GI Malepszy oraz ARTH Soft.

Wypadek na drodze powiatowej między Włoszakowicam a Krzyżowcem. Doszło do niego w poniedziałek 31 lipca 2023 roku. Osobowym autem, które wypadło z drogi i dachowało jechało kilka osób, w tym dzieci. W samochodzie przewożono też psy.

Czesi potwierdzają, że w w grudniu 2024 roku ruszy regularne połączenie z czeskiej Pragi do Gdyni przez Leszno. Połączenie obsługiwać będą Ceske drahy we współpracy z PKP Intercity. Niewiarygodną, ale sprawdzoną informację podał branżowy portal Rynek Kolejowy.

Modernizacja ulicy Święciechowskiej ma kosztować nawet 50 milionów złotych. Miasto ma na razie zaplanowane tylko 14 milionów z tej potężnej kwoty. Pozostałych pieniędzy samorząd chce szukać w dofinansowaniach. Składa wniosek do rządowego programu Polski Ład.

W ciągu roku 100 najbogatszych Polaków wzbogaciło się o ponad 40 mld złotych. Chociaż na podium nastąpiła mała rewolucja, a z listą pożegnało się wiele znanych twarzy, to najbogatszy Polak zgromadził fortunę porównywalną do majątku Giorgio Armaniego. Oto najnowsza edycja Listy 100 Najbogatszych Polaków „Wprost”.

Mija dokładnie 16 lat od wybuchu pożaru w dyskotece Heaven w Lesznie. Doszło do tego ostatniego dnia lipca 2007 roku. W nocy wewnątrz klubu wybuchł pożar, który zniszczył całe wnętrze. Podejrzewano podpalenie, ale sprawy nie wyjaśniono do dziś, a śledztwo umorzono. Klub działa w Lesznie do dziś.