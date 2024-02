Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.02.2024

Wandale weszli do lasów Nadleśnictwa Karczma Borowa. W pobliżu Bojanic w powiecie leszczyńskim zniszczono tablice informacyjne i spalono kosz na śmieci. Wiatr mógł rozprzestrzenić ogień na las. „Wandalizm jest przestępstwem ściganym z urzędu, a kara może sięgnąć nawet do 5 lat pozbawienia wolności" - przypominają leśnicy.

Grunty wzdłuż ulicy Szybowników w Lesznie zamieniły się w ,,jeziora'' z powodu zbierającej się tam wody. Nowy łącznik drogowy do Przejezdnej wybudowany w 2023 roku też znalazł się częściowo pod wodą. - Z tego asfaltowego dywanika nie będzie co zbierać jak zejdzie woda – mówią mieszkańcy.

Setki rolniczych ciągników wjechało w piątek około 10.00 do Leszna blokując drogi. Akcja to element ogólnopolskiego strajku rolniczego. Do akcji skierowano wzmożone policyjne siły, ale korki w Lesznie są odczuwalne dla kierowców. Zwłaszcza w ciągu drogi krajowej numer 12 w samym mieście i w stronę Wschowy.Akcja ma potrwać do godziny 15.00. Około 13.00 rolnicy zablokwali oba pasy drogi ekspresowej S5 obok węzła Leszno - Zachód.

Sanah rusza z kolejną trasą po Polsce. Po tym, jak wyprzedała wszystkie koncerty w ramach "Poezyjnie i nie tylko", rusza z drugą trasą nazwaną "Dansing". Wokalistka pojawi się w dziesięciu polskich miastach. W sumie od marca do maja zagra aż 24 duże koncerty.