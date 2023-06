Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.06.2023

Tragedia na drodze pod Lesznem. W piątek 9 czerwca 2023 między Nową Wsią a Nowym Światem doszło do zderzenia auta i rowerzysty. Kierujący jednośladem zginął na miejscu, a jego rower został rozerwany na dwie części. Krótko potem doszło do kolejnego wypadku z udziałem rowerzysty w Święciechowie.

Długi czerwcowy weekend to prawdziwie letnia i upalna pogoda. Czwartek i piątek to momentami 30 stopni Celsjusza i to sprawiło, że zapełniły się wszystkie plaże w regionie. Jak jest na tej leżącej najbliżej Leszna, gdzie wiele osób może dojechać rowerem? Zajrzeliśmy do Gołanic.

Bursa międzyszkolna w Lesznie jest w remoncie. Rozpoczęła się termomodernizacja obiektu, który na takie prace czekał wiele lat. Miejsce zamieszkania uczniów leszczyńskich szkół będzie kompleksowo zmodernizowane, ale do lokatorów oznacza to czasową wyprowadzkę.