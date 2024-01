Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.01.2024

Bażanty to piękne i duże ptaki, które można spotkać na łąkach i polach, a zimą wpadają z wizytą także do ogrodów. Żyją na terenie prawie całej Polski i najczęściej uważamy je za zupełnie swojskie, ale nie zawsze tak było. Sprawdź, jak wygląda bażant, co je i gdzie go można spotkać.