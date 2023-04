Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.04.2023

To miejsce w centrum Leszna zaczyna budzić coraz więcej obaw. Splądrowana i waląca się dawna rzeźnia miejska w Lesznie stała się miejscem wstydu i dużym problemem dla miasta. W krótkim czasie w opuszczonych obiektach znaleziono zwłoki kilku osób. Miasto nie ma sposobu, by zmusić właściciela do jakichkolwiek działań.