Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.02.2024

Śpiew, taniec i dobra zabawa, to wszystko miało miejsce na Drugiej Folk Biesiadzie w Święciechowie. Gości witała w sobotę 10 lutego 2024 roku kapela dudziarska. Organizatorem był Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie i Zespół Pieśni i Tańca Marynia.

Problem z podtopieniami w Przybyszewie koło Leszna. Sieć kanalizacji sanitarnej miejscam przelewa się przez włazy. Leszczyńskie wodociągi już rozpoczęły awaryjne pompowanie, ale kontrolują też przyłącza, by sprawdzić, czy deszczówka nie jest wprowadzana na posesjach do sieci kanalizacyjnej.

Po raz pierwszy od otworzenia Leszczyńskiej Galerii Książki usłyszeliśmy coś w co nie chce się uwierzyć. Są osoby rozbierające się do naga i kąpiące w umywalce. A dzieją się rzeczy jeszcze gorsze, bo niektórzy pozostawiają po sobie fekalia. O tym co dzieje się w Leszczyńskiej Galerii Książki opowiadał podczas sesji rady miejskiej Leszna dyrektor Andrzej Kuźmiński. Aby przywrócić porządek w bibliotece wynajęto dodatkową ochronę. „Biblioteka nie jest dla nich. Biblioteka jest dla pozostałej rzeszy czytelników" mówił dyrektor biblioteki w Lesznie.

Jesteś ciekawy, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź najnowsze zestawienie. Ranking najmniejszych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy twoje miasto znalazło się na liście? Sprawdź w galerii.