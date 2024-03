Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.03.2024

Prasówka Leszno 13.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Siedzą w grupach partyjnych a nie państwowych, zarabiają krocie i w czerwcu zakończą pracę. Znamy już termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. 52 reprezentantów wybierzemy w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Będzie to ostatni dzień z ogłoszonego dla całej Unii Europejskiej terminu. Mieszkańcy Leszna i Wielkopolski wybiorą 5 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.