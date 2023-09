Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.09.2023

Nieduże Żakowo w gminie Lipno ma swoją atrakcję, jest nią dwór zbudowany pod koniec 19 wieku dla Stefana Dąmbskiego. Po zakończeniu 2 wojny światowej pałac został znacjonalizowany i przekazany pracownikom Państwowych Gospodarstw Rolnych. Mieszkało w nim kilka rodzin. Po 1989 roku PGR rozwiązano, a budynek trafił do jednej z agencji rolnych. Trochę ponad 10 lat temu dwór z zewnątrz wyremontowano.

Strabag do końca 2023 roku przebuduje drogę od krajowej „12” do Pawłowic. Przedsiębiorstwo za remont drogi otrzyma 7 milionów 350 tysięcy złotych. Na inwestycję powiat leszczyński dostał 3 700 000 wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztą wydatków podzielą się dwa samorządy: powiat leszczyński i gmina Krzemieniewo.

Prasówka 13.09 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rok szkolny 2023/2024 jest dal uczniów III LO w Lesznie wyjątkowy. „Trójkę” przyjęto do grona szkół PASCH - Szkoły: Partnerzy przyszłości, które to realizują program Deutsches Sprachdiplom. Odznakę przekazała Kerstin Nielsen z konsulatu generalnego Niemiec we Wrocławiu.