Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.06.2023

Prasówka Leszno 15.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W środę 14 czerwca 2023 w godzinach popołudniowych doszło do wypadku w okolicach skrzyżowania Alei Konstytucji 3 Maja i Okrężnej. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W jednym z nich jechało 9-letnie dziecko. To właśnie ono odniosło obrażenia i zostało zabrane do szpitala.