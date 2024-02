Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.02.2024

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie uchyliło decyzję wydaną przez wójta gminy Lipno, bo była wydana z naruszeniem przepisów. Chodzi o decyzję gminy dotyczącą zakładu w Targowisku, który miał zająć się produkcją heparyny ze śluzu jelit wieprzowych. We wniosku o ustaleniu warunków zabudowy, który dostała gminy i na jego podstawie wydała decyzję, nie było nic o możliwym zakażeniu wód gruntowych, na co zwracały uwagę Wodociągi Leszczyńskie.

Skandal na meczu dzieci w piłkę nożną w Oleśnicy. Podczas rozgrywek, jeden z rodziców, rosły, dobrze zbudowany wysoki mężczyzna wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko, jednego z zawodników. Wszystko zarejestrowała kamera. Mężczyzna podniósł dziecko za koszulkę do góry i odepchnął. Na trybunach podniosła się wrzawa i krzyk

Remont części zabytkowego leszczyńskiego rynku ma zacząć się dopiero po sezonie letnim 2024. Taką deklarację złożyły już oficjalnie władze Leszna. Chodzi o to, by nie utrudniać funkcjonowania gastronomii w sezonie. Wszystkie chodniki wokół rynku mają jesienią zostać zastąpione granitowymi płytami.

15 lutego odbyła się premiera filmu „Sami swoi. Początek”. Z tej okazji w jednym miejscu zgromadziło się mnóstwo gwiazd. Nie zabrakło oczywiście aktorek, które wcieliły się w główne role. Paulina Gałązka błyszczała, a Anna Dymna postawiła na bezpieczną kreację.

Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

To będzie akcja w niespotykanej dotychczas skali – zapowiadają rolnicy, którzy od wtorku 20 lutego 2024 chcą blokować drogi w okolicach Leszna. Nieprzejezdny będzie węzeł S5 Leszno Zachód i DK12 przy nim i to z pewnością przez całą dobę. Protest może się przełożyć nawet do ponad tygodnia.