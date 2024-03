Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.03.2024

Sława stała się poważnym konkurentem Boszkowa w wyborze wypoczynku wśród mieszkańców Leszna. Jak wygląda Sława tuż przed sezonem wiosenno - letnim 2024? Sprawdziliśmy to z aparatem. Jedną z nowości będzie Klub na Fali, który powstaje tuż przy molo i ma być gotowy na sezon letni 2024.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024.

W Lesznie rozpoczęła działalność platforma Bolt, która zajmuje się przewozem osób. To z pewnością wpłynie na rynek przewozowy w mieście i dochody miejscowych firm taksówkowych. Czy wejście Bolt do Leszna wywoła spięcia ze środowiskiem taksówkarskim co miało już miejsce w kilku miejscach w kraju?

W sobotę (16 marca) miała miejsce pierwsza inscenizacja tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej, w gm. Łobżenica. Kolejna odbędzie się już jutro - w niedzielę 17 marca.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek - 15 marca 2024 roku w Pępowie w powiecie gostyńskim. Czteroletnia dziewczynka wpadła do kociołka w którym gotowała się zupa. Z rozległymi poparzeniami została śmigłowcem LPR przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.