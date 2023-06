Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.06.2023

W niedzielę - 18 czerwca 2023 roku krajobraz powiatu leszczyńskiego podziwiali uczestnicy rajdu rowerowego. Rowerzyści ruszyli sprzed Izby Tradycji i Kultury Wiejskiej w Wilkowicach kierując się nad nad zalew i dalej w stronę zamku w Rydzynie. Po krótkim odpoczynku cykliści ruszyli z powrotem do Wilkowic, gdzie czekał poczęstunek. Rajd zorganizowało stowarzyszenie Dynamo Wilkowice.

Szczątki co najmniej 19 żołnierzy radzieckich i niemieckich odkryto we Wschowie podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Pracownię Badań Historycznych i Archeologicznych „Pomost”. Szczątki żołnierzy niemieckich, przy których nie odnaleziono żadnych znaków tożsamości zostaną przeniesione na cmentarz w Miłostowie. O losach szczątków żołnierzy radzieckich zdecyduje Instytut Pamięci Narodowej.

Eksperci z Instytutu Studiów Wschodnich we współpracy z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego za 2022 rok. W kategorii miast na prawach powiatu wśród 66 miast, odległe, bo 53 miejsce zajmuje Leszno.

Oblężenie - tak śmiało można określić to, co przyniosła sobota 17 czerwca 2023 na Antidotum Airshow Leszno 2023. Drugi dzień pokazów zgromadził prawdziwe tłumy widzów. Czy padnie frekwencyjny rekord? Tego dowiemy się w najbliższych dniach. Tymczasem mamy dla Was porcję zdjęć z drugiego dnia Antidotum Airshow Leszno 2023.

W sobotę, 17 czerwca zakończyła się niezwykła wyprawa Jacka Borowskiego i psa Diego. Śremianin wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem pokonali rowerem elektrycznym ponad 300 kilometrów po Wielkopolsce pokazując nie tylko piękno regionu, ale i promując Schronisko dla Zwierząt w Gaju. To właśnie to miejsce było metą ich kilkudniowej wyprawy.