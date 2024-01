Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.01.2024

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu ostrzega przed fake newsami. Linki do fałszywych informacji, które budzą silne emocje i szokują, coraz częściej pojawiają się na portalach społecznościowych. Klikając w nie, można paść ofiarą oszustów i stracić konto, a w najgorszym przypadku pieniądze.

Na plaży nad jeziorem w Trzeboniu pojawili się przed godziną 18.00. Zapłonęły pochodnie, były też sylwestrowe kreacje, w których łobżenickie morsy... wyszły do wody! Nie mogło być inaczej. To już kolejny raz, gdy w ten sposób żegnają stary rok i witają nowy

Przez niewielkie Targowisko w gminie Lipno przeszedł huragan, i wcale nie chodzi o porywisty wiatr, a o zakład, który chce postawić spółka, w której udziałowcem jest Hieronim Samelczak. Zakład ma przetwarzać wieprzowe jelita na składnik potrzebny do produkcji heparyny, leku przeciwko zakrzepom krwi. Mieszkańcy Targowisko są niezadowoleni, bo nie wiadomo co z wodą do produkcji, transportem jelit wieprzowych i smrodem, który towarzyszy produkcji. Pytań jest więcej, i prawdopodobnie Targowisko będzie na agendzie ważnych tematów gminy Lipno w 2024 roku.