Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.09.2023

Prasówka Leszno 21.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

„Tuskobus" z liderem opozycji parlamentarnej dojechał do Leszna. W spotkaniu z Donaldem Tuskiem wzięło udział kilkaset osób z Leszna i regionu, i chociaż wśród nich nie było Jarosława Kaczyńskiego, to właśnie o nim najwięcej mówił były premier. Lider Koalicji Obywatelskiej przyjechał do Leszna na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego.