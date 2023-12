Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.12.2023

Poseł Grzegorz Rusiecki w mediach społecznościowych poinformował o zaproszeniu do Leszna Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. „Wystosowałem dla obu Panów zaproszenie do Leszna, które spotkało się ze zrozumieniem" napisał polityk Koalicji Obywatelskiej. Politycy byli już w Lesznie, Trzaskowski podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku, a Tusk na ostatniej prostej, tuż przed wyborami, które miały miejsce 15 października 2023 roku.

We wtorek wybuchł Fagradalsfjall, islandzki wulkan na półwyspie Reykjanes, wprowadzając zaniepokojenie wśród mieszkańców i turystów. To zjawisko natury przyciąga uwagę, jednak władze ostrzegają przed zbyt bliskim zbliżaniem się do miejsca erupcji. Czy to wydarzenie wpłynie na turystykę i podróże na Islandię?