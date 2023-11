Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11, w Lesznie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co z bezpieczeństwem maluchów? Pustostan przy budowanym przedszkolu w Wilkowicach”?

Prasówka Leszno 29.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Co z bezpieczeństwem maluchów? Pustostan przy budowanym przedszkolu w Wilkowicach W samym centrum Wilkowic stoi duży opuszczony budynek. Pustostan jest ulubionym miejscem spotkań osób szukających wrażeń. Wybite szyby i graffiti na ścianach nie robią dobrego wrażenia. Mieszkańcy Wilkowic zwracają uwagę na budowane przedszkole, które będzie graniczyło z opuszczonym budynkiem.

📢 Sąsiedzi Leszna będą mieli obwodnice. Z nowych dróg w Gostyniu i Górze skorzystają wszyscy kierowcy Dwa miasta sąsiadujące z Lesznem, które od lat nie miały obwodnic, a ruch tranzytory odbywał się przez centra, już cieszą się z budowy nowych dróg. Góra i Gostyń są w trakcie realizacji obwodnic. W jednym przypadku otwarcie spodziewane jest dosłownie za kilka dni, w kolejne z dróg będą gotowe w 2024i 2025 roku.

📢 Wspominali utalentowanego jazzmana. Kolejne spotkanie z jazzem w Leszczyńskiej Galerii Książki Jeden z najważniejszych skrzypków jazzowych - Mateusz Smoczyński, gościł w Leszczyńskiej Galerii Książki. Pretekstem do spotkania z utalentowanym skrzypkiem był Dzień Seiferta w Lesznie. Zbigniew Seifert był muzykiem jazzowym, który koncertował w wielu europejskich stolicach i właśnie zdobywał amerykańskie sale koncertowe. Utalentowany muzyk zmarł mając 33 lata.

Prasówka 29.11 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szykuje się przebudowa drogi powiatowej we Włoszakowicach. Ulicą Grotnicką można dojechać do Boszkowa Samorząd powiatu leszczyńskiego szykuje się do dużej inwestycji we Włoszakowicach. Chodzi o przebudowę odcinka ulicy Grotnickiej. Połowa kosztów inwestycji będzie sfinansowana z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na oferty od wykonawców Zarząd Dróg Powiatowych czeka do 8 grudnia 2023 roku.

📢 Nowa świąteczna atrakcja na leszczyńskim Rynku. Wkrótce ruszy karuzela Trwa montaż karuzeli na leszczyńskim Rynku. Atrakcja ma działać przez cały grudzień i zgodnie z umową zniknie z placu przed ratuszem 7 stycznia 2024. To kolejna tego typu atrakcja w samym sercu Leszna. Wiosną sporym zainteresowaniem cieszył się ,,diabelski młyn''. 📢 Jak Leszno jest przygotowane do ,,akcji zima 2023 i 2024'' na drogach? Choć kalendarzowa zima w 2023 zacznie się dopiero 22 grudnia to za oknami w Lesznie i okolicach już widać tę porę roku. Przełom listopada i grudnia 2023 w Lesznie ma być także śnieżny, więc sprawdziliśmy, jak do ,,akcji zima 2023'' przygotowane są służby miejskie. 📢 Inspiracje na dekoracje świąteczne DIY? Nie masz pomysłu co przygotować z dzieckiem na kiermasz szkolny? Sprawdź Grudzień to czas intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To również moment, kiedy szkoły ogłaszają różne kiermasze dla rodziców i dzieci. Podpowiadamy jakie dekoracje świąteczne możecie wykonać własnoręcznie w domu z pomocą dzieci.

📢 Miejsca pełne niespodzianek. Nie wszystkie pamiątki po kolejarskim Lesznie są w idealnym stanie W sobotę - 25 listopada 2023 obchodzono Dzień Kolejarza. Do niedawna granatowy kolejarski mundur był powodem do dumy i nosiły go całe kolejarskie rodziny. Wszystko zaczęło się ponad 150 lat temu, gdy na dworzec kolejowy w Lesznie od strony Rawicza wjechała lokomotywa parowa. Przyjazd parowozu fetowało całe miasto. Kolej w Lesznie wyhamowała pod koniec 20 wieku. Ogromne państwowe przedsiębiorstwo musiało dopasować się do gospodarki rynkowej. Kolejarze z części terenu należącego do PKP wyprowadzili się, a po latach można tam znaleźć skarby, które są łakomym kąskiem dla wyposażonych w aparat fotograficzny eksploratorów.

