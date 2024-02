Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.02.2024

W piątek - 2 lutego 2024 roku polonezem w innym wydaniu rozpoczęła się studniówka III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. „Myślę, że polonezem w takim wydaniu zaskoczyliśmy wszystkich" mówił Konrad Kokociński, dyrektor III LO w Lesznie. W maju do matury przystąpi ponad 160 uczennic i uczniów z sześciu klas „Słowackiego".

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lesznie przyjął zgłoszenie o starszym mężczyźnie, który stracił orientację w lesie i nie potrafił odnaleźć drogi powrotnej. Na domiar złego informował telefonicznie, że wpadł do rowu i ma okaleczoną twarz. Dzięki doskonałej znajomości terenu mężczyzna został odnaleziony przez dzielnicowych.

W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

Do zimowych ferii w Wielkopolsce jeszcze niecałe dwa tygodnie. Część uczennic i uczniów wyjedzie na zimowiska, aby odpocząć i nabrać sił do nauki. Dla policji oznacza to czas wytężonej pracy, bo zapowiadają kontrole kierowców i autobusów pod względem bezpieczeństwa. Komenda Miejska Policji w Lesznie podała wykaz miejsc w których będą prowadzone kontrole autobusów. Ferie dla dzieci w Lesznie i w całej Wielkopolsce rozpoczną się 12 lutego 2024 roku.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przyznał dotacje na rozwój sportu na terenie powiatu. Podzielono 120 000 złotych na 24 kluby sportowe. Podajemy kluby, które dostaną finansowe wsparcie od samorządu powiatu leszczyńskiego.