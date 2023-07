Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.07.2023

„Leszno kocha szybowce, a szybownicy kochają Leszno” tymi słowami w sobotę - 29 lipca 2023 roku, wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak powitał zawodników 21. Szybowcowych Mistrzów Europy. Do rywalizacji zgłosiło się stu pilotów z 21 państw. Zawody, których gospodarzem jest Lotnisko Leszno rozegrane zostaną pomiędzy 29 lipca a 12 sierpnia 2023 roku.

Samorząd Leszna chce sprzedać budynki mieszczące się przy ulicy Dąbrowskiego 17 i 19. Chociaż budynki nie są w najlepszej kondycji, to stoją w bardzo atrakcyjnym miejscu. Za nieruchomość z budynkami do rozbiórki magistrat chce co najmniej 1 900 000 złotych.