Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.01.2024

Prasówka Leszno 4.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Testy diagnostyczne z wydawnictwem Nowa Era odbywają się w styczniu 2024 roku. Pierwszy egzamin, do którego przystąpią uczniowie to matura próbna z języka polskiego. Została ona zaplanowana na 4 stycznia. Już niebawem dowiemy się, jakie zadania pojawiły się w arkuszu oraz co na temat egzaminu mówią maturzyści. Gdzie szukać arkusza i odpowiedzi oraz co trzeba powtórzyć przed maturą? Sprawdź.