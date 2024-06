Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.06.2024

Prasówka Leszno 5.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku wybierzemy reprezentację, która pojedzie do Brukseli, aby za ogromne pieniądze rozsiąść się w ławach Parlamentu Europejskiego. Skomplikowana ordynacja wyborcza nie precyzuje ilu europosłów i europosłanek wybiorą mieszkańcy Wielkopolski. Spojrzeliśmy do portfeli „naszej" reprezentacji wybranej pięć lat temu, w 2019 roku. Co wykazali w oświadczeniach majątkowych Sylwia Spurek, Ewa Kopacz, Andżelika Możdżanowska, Leszek Miller i Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, który w Brukseli chce reprezentować wielkopolan.