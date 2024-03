Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.03.2024

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W środę, 6 marca 2024 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr Mariusz Feltynowski wręczył st. bryg. Jackowi Stróżyńskiemu decyzję o powierzeniu obowiązków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wcześniej służył on w Koninie, Poznaniu, a ostatnim przydziałem było stanowisko komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie.

Protest rolników przeciwko zapisom Zielonego Ładu i wwozowi ukraińskich produktów rolnych przeniósł się 6 marca 2024 roku do Warszawy. Nie oznacza to, że na drogach nic się nie dzieje. Rolnicy, którzy nie pojechali do Warszawy w geście solidarności wyjechali na drogi całej Polski. Pod Lesznem ciągniki pojadą z Rydzyny do Kaczkowa.