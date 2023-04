Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.04.2023

Specjalna wielkanocna niespodzianka dla dzieci z oddziału pediatrycznego szpitala w Lesznie. Do najmłodszych chorych pacjentów przyszedł dziś zajączek z prezentami. Wśród nich były najnowsze tomiki leszczyńskiej poetki Joanny Pierzchały - Musielak, która sama także wręczała je najmłodszym.

Wypadek na drodze wojewódzkiej 323 na wysokości wsi Laskowa i Radosław. W czwartek 6 kwietnia 2023 doszło tam do zderzenie trzech samochodów osobowych. Jeden z kierowców wymagał pomocy medycznej.

Anna Popek to dziennikarka, która swoją karierę zawodową w telewizji rozpoczęła w latach 80. Po siedmioletniej przerwie wraca do prowadzenia „Pytania na Śniadanie”, a my przyjrzeliśmy się jej stylowi ubierania, urodzie i jak się zmieniła na przestrzeni lat obecności na ekranach naszych telewizorów.