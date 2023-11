Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.11.2023

Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

Kawiarnie i restauracje województwa leszczyńskiego czasów miały swój wyjątkowy klimat. Były ostoją życia towarzyskiego i miejscem, w którym spędzało się czas przy szklance fusiastej kawy lub schabowym w panierce z kapustą. Zapraszamy w podróż do wybranych miejsc w Lesznie i bliskich okolicach, w których wypadało bywać, i gdzie zdobycie wolnego miejsca przy stoliku, było nie lada wyczynem

To był rozbój w wykonaniu pary narzeczonych z Leszna. Najpierw okradli sklep z drogiego alkoholu, a chwilę potem zaatakowali ochroniarza, który próbował ich zatrzymać. Aby uciec z łupem 27-latka rozbiła ochroniarzowi butelkę z alkoholem na głowie.

Osobiście nie zetknęli się nigdy. Jan Sebastian Bach, skromny kantor w kościele św. Tomasza, wielokrotnie bezowocnie zabiegał o rozmowę ze sławnym rodakiem. Jerzy Fryderyk Haendel, podziwiany przez całą Europę, skutecznie unikał osobistej konfrontacji z kolegą po fachu, z którym siłą rzeczy go porównywano. Obaj kompozytorzy urodzeni w tym samym 1685 roku musieli znać swoją twórczość. Co mieliby sobie do powiedzenia, gdyby doszło do spotkania? O tym wszystkim opowiada spektakl, który swoją premierę będzie miał 25 listopada 2023 roku na deskach Teatru Miejskiego w Lesznie.