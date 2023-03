Przegląd prasy z tygodnia 26.03.2023. Co działo się w Lesznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dobra wiadomość dla wszystkich emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. „Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej” – zapowiada Poczta Polska i dodaje, że wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. – Pieniądze zawsze wypłacamy przed terminem, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. Zastrzyk gotówki przed świętami na pewno seniorom się przyda – tłumaczy przedstawicielka ZUS. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.

Ratusz w Lesznie niedawno przeszedł gruntowny remont. Oprócz niezbędnych prac budowlanych zmienił się kolor elewacji najważniejszego budynku w Lesznie. Jasny kolor elewacji uzupełniony przez tarczę zegara w ciemnym kolorze robią wrażenie. Zobaczcie na prezentowanych zdjęciach w naszej galerii, jak ratusz zmieniał się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.