Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bieg w psim towarzystwie. Wszystko to działo się, przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bieg w psim towarzystwie. Wszystko to działo się, przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie Ponad 40 osób stawiło się do Biegu plus cztery łapy. Impreza przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wystartowała po raz trzeci. Organizatorzy biegu w psim towarzystwie chcą zwrócić uwagę na bezdomne zwierzęta i zachęcić do adopcji zwierzaków. 📢 Wiązanki i kwiaty prawie za darmo. Akcja Leszczyńskiego Banku Żywności przed 1 listopada 2023 Trwają przygotowania Leszczyńskiego Banku Żywności do finału akcji „Bądź Eko". 10 i 11 października 2023 roku za symboliczną opłatą, będzie można kupić wiązanki ze sztucznych kwiatów i znicze. Chociaż dekoracje na groby nie są nowe, to wszystkie zostały porządnie umyte, a wszystko po to, aby nie tworzyć zanieczyszczających ziemię odpadów.

📢 Samorząd Leszna złożył petycję w Sejmie. Sprawa dotyczy także Boszkowa W imieniu samorządu Leszna wiceprezydent Piotr Jóźwiak złożył we wtorek - 26 września 2023 roku w Sejmie petycję dotyczącą dostępu do linii brzegowej. Zgodnie z przepisami do 1,5 metra od linii brzegowej nie można grodzić ani zagradzać dostępu do jezior. Niestety ten przepis w wielu sytuacjach nie jest przestrzegany. Petycja samorządu Leszna jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w czerwcu w Brennie.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Lesznie rośnie nowy pomnik. Będzie wykonany z granitu, a staje w centrum miasta Leszno będzie miało nowy pomnik. Właśnie ruszyły prace przy jego montażu. Stanie u zbiegu Starozamkowej i Lipowej, a będzie poświęcony generałowi Józefowi Hallerowi.

📢 Adam Gbiorczyk: ,,musimy patrzyć władzy na ręce i zatruwać życie politykom'' WIDEO Władzy trzeba uparcie spoglądać na ręce i zatruwać życie politykom – zapowiadał dziś w Lesznie kandydat Konfederacji Adam Gbiorczyk. Dziś przekazał mu dodatkowo swojej poparcie wyborcze kandydat do senatu z poprzednich wyborów z ramienia Konfederacji – Mariusz Trawka. On sam nie zdobył wówczas mandatu, ale zebrał ponad 13 tysięcy głosów. 📢 Co poszło nie tak z Tonsilem? W Lesznie produkowano głośniki, przy których bawiono się w całej Polsce Pod koniec lat 70. otworzono filię zakładu Tonsil w Lesznie. Zakład mieszczący się przy ulicy Stefana Okrzei na Zatorzu znany był z produkcji głośników. Firmy od wielu lat nie ma w Lesznie, ale pozostały budynki, wśród których dominuje ogromny betonowy gmach, który jest właśnie odświeżany.

📢 Bilet za złotówkę. W niedzielę seniorzy wejdą za złotówkę do muzeum w Lesznie Muzeum Okręgowe w Lesznie przyłącza się do akcji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i w najbliższą niedzielę - 1 października, zaprasza seniorów do uczestniczenia w wydarzeniach edukacyjnych za symboliczną cenę biletu wstępu w wysokości 1 zł. Przygotowane przez muzeum atrakcje rozpoczną się o godzinie 15.00. 📢 Roboty z rządową dotacją. Pieniądze na modernizację SOSW w Rydzynie Powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie na kolejną inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd dostanie blisko 1 300 000 zł na budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej. Kwota pozwoli na sfinansowanie 98 proc. inwestycji. 📢 Pola z panelami słonecznymi pod Lesznem. Łącznie będzie to aż 70 hektarów 70 hektarów ziemi pokrytej w całości panelami fotowoltaicznymi – taka inwestycja jest w trakcie realizacji pod Lesznem. Na terenach należących do gminy Lipno właśnie powstają trzy inwestycje pod nazwą Lipno Solar Park. Jedna z nich jest już gotowa i robi wrażenie.

📢 Wypadek na terenie sortowni śmieci w Trzebani koło Leszna. Ranny jest jeden z pracowników Pracownik Miejskiego Zakładu Oczyszczania został ranny na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Wstępnie wiadomo, że doszło do potrącenia przez samochód MZO. Mężczyzna musiał trafić do szpitala z poważnymi obrażeniami nóg. 📢 Wpadli z promilami na hulajnogach. Konsekwencje są bolesne Dwóch mieszkańców Rydzyny wpadło w Lesznie podczas jednej kontroli policyjnej. Obaj wieczorem jechali hulajnogami elektrycznymi na podwójnym gazie. Jeden z nich miał 1,5 promila alkoholu. Ma to swoje dotkliwe konsekwencje finansowe dla obu panów. 📢 Strażnicy miejscy wzięli na cel rowerzystów w centrum Lesznie. Aż 140 z nich jednego dnia wręczono.... Sezon jesienno – zimowy to okres, gdy rowerzyści są mniej widoczni na drogach i ten okres właśnie się rozpoczyna. Dlatego straż miejska w Lesznie postanowiła zadbać o jeżdżących na jednośladach i rozdała cyklistom odblaskowe kamizelki.

📢 ,,Te wybory wygrają kobiety'' – mówią kandydatki Koalicji Obywatelskiej. W Lesznie namawiały do głosowania WIDEO Pod hasłem ,,Kobiety na wybory'' kandydatki Koalicji Obywatelskiej przekonywały dziś (środa 27 września 2023) w centrum Leszna do udziału w wyborach parlamentarnych 15 października. Zdaniem wszystkich kandydatek to właśnie głosy kobiet mogą zdecydować o wynikach wyborczych. 📢 Terytorialsi obchodzą swoje święto. Po raz szósty od powołania Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje święto 27 września Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje święto. Data nie jest przypadkowa, bo jeszcze w czasie oblężenia Warszawy, 27 września 1939 roku, powstała Służba Zwycięstwu Polsce, która była zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego. Od samego początku jedną z 18 brygad WOT jest związana z Lesznem 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej.

📢 Ulica w centrum Leszna do ponownego remontu. Poprzednią przebudowę Niepodległości przeszła trzy lata temu Szykuje się ponowny remont ulicy Niepodległości na jej brukowanej części do ronda Solidarności do Ofiar Katynia. Ten odcinek modernizowano już w 2020 roku, przekładając bruk na tym właśnie odcinku. Czy remont drogi po 3 latach to konieczność?

📢 Szykuje się fajna impreza nieopodal Leszna. W sobotę wystartuje „Bieg plus 4 łapy” W najbliższą sobotę - 30 września 2023 roku o godz. 11.00 wystartuje „Bieg plus 4 łapy”. Na trzecią edycję biegu w psim towarzystwie zaprasza schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, Stowarzyszenie Polska 2050 i samorząd Leszna. 📢 Oszust spod Leszna naciągał oferując hulajnogi elektryczne Oferował w internecie sprzedaż hulajnóg elektrycznych i rowerków dziecięcych, których nigdy nie miał. Policjanci z Leszna zatrzymali 26-latka, który w ten sposób mógł oszukać wiele osób w Polsce. Na razie udowodniono mu cztery takie oszustwa, ale sprawa jest rozwojowa. 📢 Milion dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Na co zostaną wydane rządowe pieniądze? 1 300 000 złotych trafiło do samorządu Leszna na dofinansowanie remontu auli w Szkole Podstawowej nr 1. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na przeprowadzenie remontu samorząd ma 12 miesięcy. Wkład własny miasta wyniesie 26 550 złotych.

📢 Szpital w Lesznie ma supernowoczesnego robota do operacji za 16 milionów złotych. Zobaczcie co potrafi Da Vinci ZDJĘCIA i WIDEO Najnowocześniejszy robot wspomagający pracę chirurgów zaczyna pracę na bloku operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie. Da Vinci – bo tak się nazywa – kosztował 16 milionów złotych i będzie wspomagał lekarzy w zabiegach między innymi onkologicznych, urologicznych i ginekologicznych już od jesieni. Teraz trwają szkolenia medyków.

📢 Leszno to wielkopolskie Ateny. Tak twierdzi znane pismo National Geographic Takiego porównania nie spodziewał się w Lesznie chyba nikt. Chodzi o National Geographic i „wielkopolskie Ateny". Cenione przez miłośników turystyki pismo przypomina historię Leszna, jego najbardziej znanych i zasłużonych mieszkańców i atrakcje turystyczne.

