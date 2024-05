Przegląd tygodnia z 19.05.2024 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 12.05 do 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sobotni Jarmark Staroci na rynku w Lesznie 18 maja 2024 cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem na plac wokół ratusza zjechało wyjątkowo dużo wystawców. Mieszkańców przyciągała też zapowiedź imprezy jako ,,Dzień Szparaga''. To hasło jednak okazało się wyłącznie zaproszeniem do lokali na restauracyjne menu.

Wbił kobiecie śrubokręt w nogę w Lesznie– usłyszał zarzuty. 51 -letni oprawca ma nakaz opuszczenia mieszkania w centum miasta, zakaz zbliżania do ofiary i dozór policji. Za atak na kobietę grozi mu do trzech lat więzienia.

Kolejny wypadek z udziałem hulajnogi w Lesznie w ciągu zaledwie tygodnia. W czwartek wieczorem na alejach 21 października doszło do zderzenia hulajnogi i roweru. Kierująca rowerem upadła i doznała urazów. Została zabrana do szpitala. Zdarzeń z udziałem elektrycznych hulajnóg jest coraz więcej. W Wolsztynie przed tygodniem taki wypadek okazał się śmiertelny.

Miłośnicy ciągników i maszyn rolniczych mogą ponownie zaznać radości z uczestnictwa w Traktoriadzie w Grzybnie. To wyjątkowa okazja do świętowania pasji do rolnictwa, zobaczenia zabytkowych pojazdów i udziału w konkursach. Tegoroczna Traktoriada w Grzybnie już 19 maja! Zobacz nasze wideo z ubiegłego roku, a będziesz pewien, że nie może cię tam zabraknąć!

Kolejny wypadek w powiecie leszczyńskim. We wtorek przed 18.00 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna. To motocyklista, który z miejsca zdarzenia trafił do szpitala.

Oddany niedawno do użytku dla kierowców skrót drogowy przez las między Klonówcem a Goniembicami nie dla wszystkich kierowców jest spokojnym leśnym odcinkiem drogi. We wtorek 14 maja 2024 doszło tam do dachowania samochodu osobowego.

Wypadek na ulicy Wyszyńskiego w Lesznie. We wtorek po południu doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z hulajnogą elektryczną. Oba pojazdy prowadziły kobiety. Ranna została kierująca hulajnogą.