Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę - 3 czerwca 2023 roku Rada Krajowa Polska 2050 zebrała się w Boszkowie. Delegaci jednogłośnie potwierdzili, że Polska 2050 pójdzie do jesiennych wyborów z ludowcami. Szymon Hołownia mówił o "trzeciej drodze", a wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko w rozmowie z redakcją Leszno Nasze Miasto wymienił priorytety ugrupowania po wyborach.

Od samego rana w sobotę - 3 czerwca 2023 roku Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie wypełniła się dziećmi i rodzicami. Powodem odwiedzin jest Rodzinny Piknik Naukowy. To wspólna inicjatywa rady rodziców, szkoły i urzędu miasta. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jakie atrakcje przygotowano dla dzieci i rodziców.

Tygodniowa prasówka 4.06.2023: 28.05-3.06.2023 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Obecni ławnicy, którzy pracują w sądach w Lesznie, pod koniec 2023 roku zakończą swoją czteroletnią kadencję. Do końca października Rada Miejska Leszna wybierze ławników do Sądu Rejonowego i Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie, na czteroletnią kadencję. Do kiedy trzeba się zgłosić? Kto może zostać ławnikiem sądowym i ile można zarobić?