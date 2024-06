Przejazd kolejowy na Dożynkowej w Lesznie zamknięty z powodu remontu. Kierowcy szukają objazdów

Ze względu na skrócenie terminu i zakres prac do wykonania nie zdążymy wykonać masy bitumicznej na dojściach do przejazdu i międzytorzu. Na czas otwarcia przejazdu nawierzchnia na dojazdach do przejazdu i międzytorzu zostanie utwardzona kruszywem i zostanie wprowadzone ograniczenie do 30 kilometrów na godzinę – informuje firma Dromo.