Przełamanie na parkiecie z Bochni i powrót na czwarte miejsce

Rywal jest jedną z rewelacji rozgrywek. Dość powiedzieć, że beniaminek ostatnio przeskoczył leszczynian w ligowej tabeli i zakotwiczył na 5 miejscu. Starcie zapowiadało się ciekawie, bo przy odrobinie szczęścia i wygranej można było wskoczyć na czwarte miejsce w tabeli. Mecz od początku był otwarty. Bochnia grała bez respektu i już w 2 minucie mogła otworzyć wynik po rzucie wolnym wykonanym przez Cabalcetę. Potem kilka razy Kolara próbowali zatrudnić leszczynianie, jednak bez powodzenia. Dopierow 12 minucie po rzucie wolnym Soleckiego bramkarz miejscowych zachował się niepewnie. Odbił piłke wysoko do góry. Futsalówka opadła pionowo i zaskoczyła bramkarza miejscowej drużyny. W nietypowych okolicznościach było 1:0 dla przyjezdnych. Ten wynik utrzymał się do przerwy, choć goście mieli trochę szczęścia. Z opresji wyręczył ich Długosz ratując sytuację sam na sam.

Po zmianie stron Bochnia mogła wyrównać, ale była nieskuteczna. W 28 i 30 minucie Świtoń mocniej podłamał gospdoarzy. Najpierw wykończył kontrę, a 120 sekund później trafił do pustej bramki. Bochnia, przegrywając 3:0 jeszcze zaryzykowała grą z wycofanym bramkarzem. W 37 minucie dopięła swego, a w roli głównej wystąpił Cabalceta, który zdobył pierwszą i jak się okazało jedyną bramkę dla beniaminka z w tym spotkaniu. GI Malepszy Arth Soft wykorzystało jeszcze grę bez bramkarza gości, kiedy Douglas strzałem przez 3/4 boiska ustalił wynik meczu na 4:1.