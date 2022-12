Punktów w I lidze brak. Wysokie porażki obu zespołów

W Lesznie, gdzie doszło do starcia Real Astromal z GOKiS Kąty Wrocławskie po cichu liczono na wyrównana grę z liderem rozgrywek. Ten scenariusz sprawdzał się jednak tylko przez kilka pierwszych minut, kiedy było 3:3. Potem serię 6 bramek z rzędu bez odpowiedzi gospodarzy odnotował rywal, który odskoczył na (9:3). Te sześć bramek różnicy pozostało już do końca I połowy, zakończonej wynikiem (12:18).

Gdy po zmianie stron ekipa z Dolnego Śląska trafiła trzy razy bez odpowiedzi gospodarzy stało się jasne, że w tym meczu nie czeka miejscowych kibiców już nic dobrego. Rywal punktował bez problemów, a gospodarze z wykończeniem akcji mieli mnóstwo problemów. Cudu w hali Trzynastka nie było, ale liczyliśmy jednak na lepszą postawę, bo końcowy wynik 19:33 powinien wystarczyć za cały komentarz do spotkania.