Radni poprawili budżet. Jest więcej pieniędzy na drogę z malowniczym krajobrazem Dariusz Staniszewski

Przebudują drogi z Dąbcza do Maruszewa, i z Wojnowic do granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego Powiat Leszczyński Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Samorząd powiatu leszczyńskiego przebuduje drogi z Dąbcza do Maruszewa, i z Wojnowic do granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego. Przedtem trzeba było podnieść wydatki o blisko 2 300 000 złotych do prawie 90 000 000. Na inwestycje w 2024 roku powiat leszczyński planuje przeznaczyć blisko 34 000 000 złotych.