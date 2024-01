Radny pytał o bajpas na drodze Osieczna-Goniembice. Powodem jest poważne uszkodzenie nawierzchni Dariusz Staniszewski

Droga z Osiecznej do Goniembic jest uszkodzona na odcinku około 200 metrów. Tego problemu nie rozwiążemy w ciągu miesiąca czy dwóch, dlatego zastanawiam się czy można zrobić jakiś bajpas, na przykład z płyt - mówił radny Wojciech Antoniak Michał Wiśniewski Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Bajpas z płyt na zarwanej drodze Osieczna-Goniembice zaproponował radny Wojciech Antoniak na sesji rady powiatu leszczyńskiego. „Czy jest na to szansa, bo tematu nie rozwiążemy w ciągu miesiąca czy dwóch" - mówił radny. Przebudowa drogi z Osiecznej do Goniembic od samego początku budziła wiele emocji i była problemem. Zanim przystąpiono do robót drogowych wycięto wszystkie drzewa, a tuż przed zakończeniem inwestycji, rozpadła się nowa ścieżka rowerowa. Wreszcie w styczniu 2024 roku pękł asfalt na nowej drodze.